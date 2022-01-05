В Госдуме нашли способ преодолеть бедность
Москва, 6 января, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Преодолеть бедность налоговым маневром предлагает лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы считаем, что нужен большой такой налоговый манёвр, упрощение налогов, при сохранении общей нагрузки на экономику упрощение самой этой схемы взимания налогов», — сказал Нечаев.
По мнению лидера партии, «всё-таки бедность преодолевается не тем, чтобы собрать побольше денег из экономики, а потом раздать бедным, — такой процесс скорее воспроизводит бедность».
«Мы считаем, что пришло время всерьёз подумать о запуске экономики. Несколько попыток в десятые годы производилось. Какие-то… Мы помним про контрсанкции: они действительно помогли сельскому хозяйству, вызвав и другие тоже эффекты. Мы помним, как, например, через девальвацию Центральный банк пытался в 2014 году запустить экономику, но тоже не очень пошло», — говорит он.
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Сейчас ставка идёт на национальные проекты, добавил парламентарий.
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