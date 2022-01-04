Киров, , 15:16 — REGNUM В Кировской области продолжает снижаться прирост случаев заражения коронавирусом и растёт число жертв пандемии. Суточное число вылечившихся от ковида превысило количество вновь заболевших. Это следует из данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 4 января, в Кировской области всего официально подтверждено 79 704 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 190 человек. Это на пять случаев меньше, чем было лабораторно подтверждено 2 января.

Победил болезнь 68 911 человек, доля выздоровевших составила 86,46%. Из них за сутки вылечились 264 жителя.

Жертвами пандемии в Кировской области стали 759 ковидных больных, в том числе за последние сутки умерли два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 декабря в Кировской области были вакцинированы от COVID-19 около 706 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 673 тыс. человек. Ревакцинацию прошли 129 тыс. жителей.

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