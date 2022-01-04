4 января 2022 | Время чтения 7 мин

В 2021 году Новосибирская область потеряла четырёх министров и осталась без трёх депутатов. Подробности — в нашем материале.

Анна Алябьева, , 17:03 — REGNUM Для Новосибирской области 2021 год запомнится, конечно же, борьбой с коронавирусом и вытекающими из этого политическими решениями и экономическими последствиями. При этом год отметился и многочисленными кадровыми перестановками и трагическими происшествиями.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Вакантные места

Так, в апреле пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе покинул Сергей Меняйло. Он был назначен и. о. главы Северной Осетии.

«Интрига с полпредом СФО. Если Меняйло уходит, то на этот пост может перейти один из сибирских губернаторов», — писал тогда политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

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Эта интрига растянулась на полгода. Продолжительное отсутствие полпреда вместе с отсутствием официальной информации переросли в домыслы и слухи. Например, поговаривали о нежелании кого-либо ехать в «ссыльный край» и даже о потере интереса со стороны федерального центра. Но при этом назначение 12 октября на эту должность помощника президента РФ Анатолий Серышев прошло практически буднично.

Глеб Поповцев zsnso.ru

Заметнее прошли кадровые перестановки в областном правительстве. Так, свои кресла в 2021 году покинули сразу четыре министра: минцифры Анатолий Дюбанов, министр науки и инновационной политики Александр Васильев, министр труда и социального развития Ярослав Фролов и министр строительства Иван Шмидт.

Депутаты под подозрением

Сразу три депутата новосибирского Законодательного собрания в 2021 году попали под уголовное преследование.

Так, у депутата и главы совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова 3 июня прошли обыски. 4 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве с субсидиями, выделенных птицефабрике.

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В феврале в суд было передано дело в отношении депутата Заксобрания области Валентина Сичкарёва, руководителя ООО «Сельхозпрод» Виталия Кухты и фермера Владимира Моисеева. Оно было возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В конце декабря суд приговорил Сичкарёва к четырём годам лишения свободы условно. Он пока ещё остаётся депутатом.

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В ноябре в отношении депутата новосибирского парламента Глеба Поповцева было возбуждено уголовное дело. Парламентарий подозревается в том, что фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал его зарплату.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Мусорный вопрос ребром

В декабре региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» подал заявление о самобанкротстве. Процедуру введения наблюдения объяснили рядом решений судов о взыскании задолженностей с компании, сроки которых приходятся на конец 2021 и начало 2022 года. При этом в компании пообещали, что обеспечат бесперебойную работу.

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Уже в январе 2022 года правительство региона взяло на особый контроль ситуацию с вывозом мусора и работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерство ЖКХ и энергетики организовало дежурство специалистов и «горячую линию» для граждан, чтобы обеспечить стабильный вывоз мусора. Также разработан план действий в случае неисполнения установленных обязательств со стороны регионального оператора.

Взрыв АГЗС

Резонансным был взрыв газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Пожар и несколько взрывов на АГЗС произошли вечером 14 июня. Пострадали более 30 человек. Задержаны директор и инженер АЗС. Уголовное дело, возбуждённое после ЧП, было передано в центральный аппарат СКР — поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. В ходе проверок газовых автозаправок в Новосибирской области было выявлено около 300 нарушений.

Анатолий Серышев kremlin.ru

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Неспортивные сроки

Под особым вниманием оказалось строительство новой ледовой арены в Новосибирске. Как выяснилось к концу 2021 года, арену, в которой должны пройти матчи МЧМ-2023, строят с задержкой в полгода. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, подрядчик не выдержал темпы строительства и за два года отставание накопилось.

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Мнения

В Новосибирской области, как и в соседних регионах Сибирского федерального округа, на протяжении всего 2021 года на первом плане оставалась коронавирусная повестка (равно как адаптация политической системы и граждан к ней), превратившаяся в важный фактор политизации общественной жизни. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Большое значение имели и кадровые перестановки. Одним из главных кадровых событий года следует считать назначение нового полномочного представителя президента в Сибири. Этот пост освободился в апреле текущего года, когда занимавший эту должность Сергей Меняйло решением главы государства был назначен и. о. главы Северной Осетии. Одновременно с этим сразу несколько министров покинули правительство Новосибирской области, что означало существенное изменение кадрового состава областной исполнительной власти. Можно предположить, что указанные тренды сохранятся в Новосибирской области в 2022 году», — считает Бирюков.

На региональном уровне значимым событием ушедшего года стала попытка транзита экономических возможностей азербайджанской диаспоры в политическую плоскость, выразившегося в демонстративном «дружеском» визите азербайджанцев из Томска и Новосибирска в Мошково, и несогласованная акция на площади Ленина, считает депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Напомним, что в мае 2021 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, который не выполнил требования об остановке. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы, люди попытались скрыться. Сотрудники полиции задержали одного из нарушителей. Ещё трое вернулись и попытались помочь ему. Один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел. 19-летний мужчина был ранен в голову. Он скончался в больнице.

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«В этом году многие заметные политические деятели оказались под следствием, а кто-то и в местах лишения свободы. Активная работа правоохранительных органов в данном направлении, на мой взгляд, ведёт к оздоровлению всех ветвей новосибирской власти. Вывод американских войск из Афганистана — считаю, что это, казалось бы, внешнеполитическое событие играет крайне важную роль для нашего региона. Новосибирск для всей Средней Азии — это такие огромные ворота в Россию и миграционные, и торговые, а учитывая, что государственные границы в тех краях имеют весьма условное значение, то и для Афганистана. К счастью для нас, падение проамериканского режима не вызвало массового исхода беженцев, существенного увеличения наркотрафика и торговли оружием, но в любом случае необходимо быть готовыми и к такому развитию ситуации. Трагедия на шахте «Листвяжная» — крупнейшая по жертвам после «Распадской». Трагедия эта напрямую затрагивает Новосибирскую и Кемеровскую области. В Кемеровской области это стало поводом провести ревизию всех систем безопасности на шахтах. Выяснилось, что бизнес уделяет вопросам безопасности недостаточное значение, и «Распадская» никого ничему не научила. Собственно, и жёсткие меры в отношении главы холдинга «СДС» Михаила Федяева призваны были произвести впечатление на операторов рынка. А уже этот арест напрямую затрагивает Новосибирскую область, в которой «СДС» занимается крупными инфраструктурными проектами: строительством ледовой арены и освоением территории бывшего аэропорта «Северный», — выделил ряд важных событий ушедшего года Антонов.

Что касается года грядущего, то наиболее острыми вопросами, по крайней мере первой его половины, по мнению депутата, станут смена регионального оператора по обращению с ТКО, строительство четвертого моста, строительство ледовой арены и в целом подготовка города к приёму гостей чемпионата, угроза банкротства крупного застройщика и, соответственно, появления тысяч обманутых дольщиков.