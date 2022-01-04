Анна Алябьева, 4 января 2022, 17:03 — REGNUM Для Новосибирской области 2021 год запомнится, конечно же, борьбой с коронавирусом и вытекающими из этого политическими решениями и экономическими последствиями. При этом год отметился и многочисленными кадровыми перестановками и трагическими происшествиями.

Чиновники
Чиновники
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вакантные места

Так, в апреле пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе покинул Сергей Меняйло. Он был назначен и. о. главы Северной Осетии.

«Интрига с полпредом СФО. Если Меняйло уходит, то на этот пост может перейти один из сибирских губернаторов», — писал тогда политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

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Эта интрига растянулась на полгода. Продолжительное отсутствие полпреда вместе с отсутствием официальной информации переросли в домыслы и слухи. Например, поговаривали о нежелании кого-либо ехать в «ссыльный край» и даже о потере интереса со стороны федерального центра. Но при этом назначение 12 октября на эту должность помощника президента РФ Анатолий Серышев прошло практически буднично.

Глеб Поповцев
Глеб Поповцев
zsnso.ru

Заметнее прошли кадровые перестановки в областном правительстве. Так, свои кресла в 2021 году покинули сразу четыре министра: минцифры Анатолий Дюбанов, министр науки и инновационной политики Александр Васильев, министр труда и социального развития Ярослав Фролов и министр строительства Иван Шмидт.

Депутаты под подозрением

Сразу три депутата новосибирского Законодательного собрания в 2021 году попали под уголовное преследование.

Так, у депутата и главы совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова 3 июня прошли обыски. 4 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве с субсидиями, выделенных птицефабрике.

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В феврале в суд было передано дело в отношении депутата Заксобрания области Валентина Сичкарёва, руководителя ООО «Сельхозпрод» Виталия Кухты и фермера Владимира Моисеева. Оно было возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В конце декабря суд приговорил Сичкарёва к четырём годам лишения свободы условно. Он пока ещё остаётся депутатом.

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В ноябре в отношении депутата новосибирского парламента Глеба Поповцева было возбуждено уголовное дело. Парламентарий подозревается в том, что фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал его зарплату.

Мусор
Мусор
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Мусорный вопрос ребром

В декабре региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» подал заявление о самобанкротстве. Процедуру введения наблюдения объяснили рядом решений судов о взыскании задолженностей с компании, сроки которых приходятся на конец 2021 и начало 2022 года. При этом в компании пообещали, что обеспечат бесперебойную работу.

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Уже в январе 2022 года правительство региона взяло на особый контроль ситуацию с вывозом мусора и работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерство ЖКХ и энергетики организовало дежурство специалистов и «горячую линию» для граждан, чтобы обеспечить стабильный вывоз мусора. Также разработан план действий в случае неисполнения установленных обязательств со стороны регионального оператора.

Взрыв АГЗС

Резонансным был взрыв газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Пожар и несколько взрывов на АГЗС произошли вечером 14 июня. Пострадали более 30 человек. Задержаны директор и инженер АЗС. Уголовное дело, возбуждённое после ЧП, было передано в центральный аппарат СКР — поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. В ходе проверок газовых автозаправок в Новосибирской области было выявлено около 300 нарушений.

Анатолий Серышев
Анатолий Серышев
kremlin.ru

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Неспортивные сроки

Под особым вниманием оказалось строительство новой ледовой арены в Новосибирске. Как выяснилось к концу 2021 года, арену, в которой должны пройти матчи МЧМ-2023, строят с задержкой в полгода. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, подрядчик не выдержал темпы строительства и за два года отставание накопилось.

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Мнения

В Новосибирской области, как и в соседних регионах Сибирского федерального округа, на протяжении всего 2021 года на первом плане оставалась коронавирусная повестка (равно как адаптация политической системы и граждан к ней), превратившаяся в важный фактор политизации общественной жизни. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Большое значение имели и кадровые перестановки. Одним из главных кадровых событий года следует считать назначение нового полномочного представителя президента в Сибири. Этот пост освободился в апреле текущего года, когда занимавший эту должность Сергей Меняйло решением главы государства был назначен и. о. главы Северной Осетии. Одновременно с этим сразу несколько министров покинули правительство Новосибирской области, что означало существенное изменение кадрового состава областной исполнительной власти. Можно предположить, что указанные тренды сохранятся в Новосибирской области в 2022 году», — считает Бирюков.

На региональном уровне значимым событием ушедшего года стала попытка транзита экономических возможностей азербайджанской диаспоры в политическую плоскость, выразившегося в демонстративном «дружеском» визите азербайджанцев из Томска и Новосибирска в Мошково, и несогласованная акция на площади Ленина, считает депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Напомним, что в мае 2021 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, который не выполнил требования об остановке. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы, люди попытались скрыться. Сотрудники полиции задержали одного из нарушителей. Ещё трое вернулись и попытались помочь ему. Один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел. 19-летний мужчина был ранен в голову. Он скончался в больнице.

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«В этом году многие заметные политические деятели оказались под следствием, а кто-то и в местах лишения свободы. Активная работа правоохранительных органов в данном направлении, на мой взгляд, ведёт к оздоровлению всех ветвей новосибирской власти. Вывод американских войск из Афганистана — считаю, что это, казалось бы, внешнеполитическое событие играет крайне важную роль для нашего региона. Новосибирск для всей Средней Азии — это такие огромные ворота в Россию и миграционные, и торговые, а учитывая, что государственные границы в тех краях имеют весьма условное значение, то и для Афганистана. К счастью для нас, падение проамериканского режима не вызвало массового исхода беженцев, существенного увеличения наркотрафика и торговли оружием, но в любом случае необходимо быть готовыми и к такому развитию ситуации. Трагедия на шахте «Листвяжная» — крупнейшая по жертвам после «Распадской». Трагедия эта напрямую затрагивает Новосибирскую и Кемеровскую области. В Кемеровской области это стало поводом провести ревизию всех систем безопасности на шахтах. Выяснилось, что бизнес уделяет вопросам безопасности недостаточное значение, и «Распадская» никого ничему не научила. Собственно, и жёсткие меры в отношении главы холдинга «СДС» Михаила Федяева призваны были произвести впечатление на операторов рынка. А уже этот арест напрямую затрагивает Новосибирскую область, в которой «СДС» занимается крупными инфраструктурными проектами: строительством ледовой арены и освоением территории бывшего аэропорта «Северный», — выделил ряд важных событий ушедшего года Антонов.

Что касается года грядущего, то наиболее острыми вопросами, по крайней мере первой его половины, по мнению депутата, станут смена регионального оператора по обращению с ТКО, строительство четвертого моста, строительство ледовой арены и в целом подготовка города к приёму гостей чемпионата, угроза банкротства крупного застройщика и, соответственно, появления тысяч обманутых дольщиков.