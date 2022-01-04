Киров, 4 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Кировской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением в отношении «врача из Сирии», которому они перевела более 170 тыс. рублей. Женщина поняла, что общалась с мошенником, когда её несколько раз просили помочь финансово, каждый раз обещая вернуть деньги с процентами, но деньги так и не возвращали. Об этом сообщает УМВД по Кировской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Жертвой стала 58-летняя жительница одного из районов региона. По её словам, которые приводят в полиции, она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который представился как «Генри Джеймс» и написал ей, что «пять лет работает в Сирии врачом».

Правоохранителям пострадавшая сообщила, что сначала они просто переписывались в мессенджере, а затем собеседник попросил перевести сначала 15 тыс. рублей якобы для покупки авиабилета до Кирова, затем суммы варьировались от 15 до 75 тыс. рублей. В декабре 2021 года при переводе очередной суммы пострадавшая поняла, что её обманули, когда «жених» в очередной раз пообещал всё вернуть с процентами.

По данному факту УМВД проводит проверку, устанавливается личность подозреваемого. В полиции призывают жителей не переводить сбережения неизвестным людям.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины нередко становятся жертвами мошенников, регистрируясь на сайте знакомств. К примеру, ране 53-летняя чебоксарка перевела почти $11 тыс. иностранному «жениху», представившемуся «генерал-майором миротворческих сил ООН» и обещавшему перебраться на постоянное место жительство в Россию.