Москва, , 03:20 — REGNUM Рост расходов России на здравоохранение не является беспрецедентным, никакого адекватного финансирования «нековидных» разделов здравоохранения не произошло. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я вынужден вновь опровергнуть вот здесь не раз звучавшие заявления о беспрецедентном росте расходов на здравоохранение. Если мы сегодня даже учтём те 28 млрд, которые были дополнительно в федеральном бюджете предусмотрены, рост составит всего 150 млрд, если все три источника мы возьмём, то есть это субъекты, это фонд ОМС (основная, конечно, часть) и федеральный бюджет, и это будет минус 5% в постоянных ценах по сравнению с 2021 годом. Минус 5%. Никакого роста. Никакого прорыва», — сказал Куринный.

«Более того, даже тот рост, который мы отметили в 2020 году и в 2019 году, это ведь не обеспечение медицинской помощи всей, это СОVID, это тот COVID, который съел триллион рублей в 2020 году, это тот COVID, который съел или съест в этом году более 600 млрд рублей. То есть никакой помощи, никакого адекватного финансирования других разделов здравоохранения не произошло и в рамках этого бюджета не произойдет», — рассуждает парламентарий.

Между тем, продолжил Куринный, по показателям продолжительности жизни Россия отстает на десять лет от стран Европы, по показателям смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — в два раза у России смертность выше, по онкологическим заболеваниям — в 1,5 раза выше. Смертность в трудоспособном возрасте — в три раза выше среди мужчин и в два раза выше среди женщин, добавил он.

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