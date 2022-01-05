Латвия, 5 июня, 2013, 12:00 — ИА Регнум. В Даугавпилсе целую неделю будет проходить Праздник города-2013, который начался 3 июня. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как и в предыдущие годы, первые четыре дня Дней города отмечены мероприятиями в разных микрорайонах Даугавпилса. Уже прошли концерты в районе Грива и праздничные мероприятия жителей Нового Форштадта. В местной Латгальской Центральной библиотеке открылась фотовыставка "Дорога на Праздник песни".

Сегодня состоятся концерты в микрорайоне Ругели, а в кинотеатре "Ренессанс" пройдет парад документальных фильмов о композиторе Оскаре Строке , художнике Марке Ротко , актере Николае Фариновском и других известных даугавпилчанах.

6 июня праздник переместится на Новое Строение, на улицу Пушкина, а затем - в микрорайон Химии, на площадку возле Дворца культуры на улице Смилшу. Также в этот день ожидается два мероприятия в кинотеатре "Ренессанс": открытие фотовыставки Теодора Руданса "Мой город Даугавпилс" и ретроспектива короткометражных фильмов даугавпилсской киностудии "Синтез" "Кадры города".

А до 9 июня горожан ждут основные события Дней Даугавпилса-2013, которые переместятся в центр города, а также в Даугавпилсскую крепость.