Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Новым главным тренером санкт-петербургского хоккейного клуба СКА стал Роман Ротенберг. Об этом 4 января сообщает пресс-служба армейцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

Уточняется, что это решение было принято советом директоров клуба для того, чтобы улучшить управление тренерским штабом и командой.

Также указывается, что бывший главный тренер санкт-петербургской команды Виктор Брагин перейдет на пост старшего тренера.

«Клуб благодарит Валерия Брагина за труд на должности главного тренера и за то, что Валерий Николаевич с его большим опытом продолжит помогать штабу и команде», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время санкт-петербургская команда СКА с 62 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).