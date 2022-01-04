Осло, , 15:02 — REGNUM Гражданина РФ задержали в декабре в Норвегии по просьбе России по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Об этом 4 января пишет Romerikes Blad.

Его задержали 29 декабря в аэропорту Гардермуэн (Осло). На основании сведений, предоставленных российской стороной, 40-летний мужчина будучи членом правления в фирме, использовал фиктивные контракты для мошенничества на сумму более $1,4 млн.

Согласно законодательству РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый проживает в Бельгии. В Норвегии он проводил отпуск. В международном розыске находится с весны 2021 г.