Москва, 5 января, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Западные санкции делают бессмысленным участие России в ВТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Флаг ВТО

«Американцы запугивают сами себя и своих партнеров вымышленными угрозами, а Россию — неосуществимыми наказаниями. Если даже под каким-то предлогом они пойдут на подобные шаги, то, по их собственному выражению, выстрелят себе в ногу», — отметил Миронов.

Практика показывает, что санкции только стимулируют развитие тех отраслей, против которых она нацелена, а также усиливают кооперацию с Китаем, другими участниками БРИКС и всеми остальными странами, которые хотят на взаимовыгодных условиях торговать с Россией, рассуждает парламентарий.

«В Вашингтоне прекрасно осознают, что российская политика импортозамещения в условиях санкций весьма эффективна, и поэтому пытаются ей помешать», — констатировал депутат Госдумы.

Позиция Вашингтона еще раз доказывает, что вступление России в ВТО было «наивной попыткой играть по правилам с шулерами», считает Миронов.

«Реально членство в ВТО позволило кучке олигархов округлить свои состояния, тогда как всей остальной экономике стало только хуже. Чем дольше мы будем оставаться в ВТО, — тем выше риск оказаться в незавидной роли мальчиков для битья. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли нам оставаться в такой организации, очевиден», — резюмировал он.

Страны ЕС, направив иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО), совершили позорный и непорядочный шаг, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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