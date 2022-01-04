Вашингтон, 4 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Властям США необходимо надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы РФ и Китай начали всерьез относиться к американскому лидеру Джо Байдену. Об этом пишет экс-спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн, передает The Wall Street Journal.

Joebiden.com Джо Байден

«У Байдена есть не только возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Ирана, но и заставить президента РФ Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене», — пишет он.

Он добавил, что пока что риторика Белого дома США не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии авторитета у Байдена среди мировых лидеров.

Макгерн предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана.

Он приводит в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11 тыс. авиадиспетчеров, устроивших забастовку в 1981 г. Также Рейган, по словам Макгерна, постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан.