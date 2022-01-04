Гатчина, Ленинградская область, 4 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей участницы телевизионного проекта «Пацанки» Регину Колупаеву после того как она напала с ножом на своих родителей. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Nversia.ru Нож

Нападение на родителей 26-летняя бывшая участница телешоу, где необузданных девиц пытаются перевоспитать в леди, совершила вечером 2 января в квартире одного из домов в столице Ленобласти Гатчине. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. В ходе ссоры она ударила ножом в спину свою мать и тяжело ранила в плечо отца.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнил источник.