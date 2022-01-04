Тбилиси, 4 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Следственная комиссия из депутатов парламента Грузии по расследованию заявлений о «пытках» бывшего президента республики Михаила Саакашвили в тюрьме установит, что такого не было. Об этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил 4 января журналистам.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Когда речь о ненадлежащем обращении с Саакашвили, мы знаем, что у этого нет никаких оснований. Если такая комиссия будет создана, будет установлено только то, что ненадлежащее обращение места не имело», — сказал Кобахидзе.

Он также прокомментировал заявления представителей партии «Национальное движение» о готовности прекратить бойкот парламента, если будет создана комиссия по Саакашвили. Кобахидзе отметил, что членов «Мечты» не интересуют заявления «националов».

Стоит отметить, что «пытками» Саакашвили он и его сторонники называют перевод экс-президента в ноябре 2021 года в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги.