Москва, 4 января 2022, 14:47 — REGNUM О необходимости отказа от страховой медицины заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
"Последствия либеральной оптимизации здравоохранения в России — это настоящая национальная катастрофа! И сейчас необходимо решительно уходить от страхового медицинского обслуживания, создавая медицину национального спасения». — отметил Журавлёв («Родина») в Facebook.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, отказаться от страховой медицины предлагали в ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявлял о необходимости «уйти от страховой медицины, это наша принципиальная позиция, убрать закон об обязательном медицинском страховании и прямое государственное финансирование».
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