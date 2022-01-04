Москва, 4 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. О необходимости отказа от страховой медицины заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

"Последствия либеральной оптимизации здравоохранения в России — это настоящая национальная катастрофа! И сейчас необходимо решительно уходить от страхового медицинского обслуживания, создавая медицину национального спасения», — отметил Журавлёв («Родина») в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, отказаться от страховой медицины предлагали в ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявлял о необходимости «уйти от страховой медицины, это наша принципиальная позиция, убрать закон об обязательном медицинском страховании и прямое государственное финансирование».