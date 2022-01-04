Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Один человек погиб в ДТП с участием автобуса с детьми на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти Пресс-служба Упрдор Северо-Запад

ДТП произошло в 12:40 мск 4 января на 187-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» в районе населенного пункта Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области. Столкнулись два легковых автомобиля и заказной автобус, в котором находились 40 человек, в том числе дети.

«В легковых автомобилях в результате ДТП один человек погиб, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей, — рассказали в пресс-службе дорожного управления. — В автобусе никто не пострадал».

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке дороги Р-21 выполнялись в нормативные сроки. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. Добавим, что по факту ДТП начата проверка.