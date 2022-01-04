Москва, 4 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не сможет вернуть стране имидж «правового прозрачного демократического» государства — никогда. Об этом 4 января заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Konenko.net Карточный домик

«Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов-2020 он рухнул окончательно», — написал он в Telegram-канале, добавив, что на фоне разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 США выглядят «ломающимся карточным домиком».

В декабре 2021 г. СМИ США сообщили, что аферисты с помощью преступных схем похитили $100 млрд из средств, направленных властями на поддержку населения и бизнеса в пандемию.