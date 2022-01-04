Загреб, 4 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. На территории Хорватии выявили первого заразившегося одновременного новым коронавирусом и гриппом. Об этом 4 января рассказала представитель управления общественного здоровья страны Дияна Майер в эфире хорватского телевидения.

Med-instrukcia.ru Грипп

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«В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию — две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые — температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается», — сказала она.

Кроме того, представитель хорватского управления общественного здоровья уточнила, что протекание такого заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бразилии впервые выявили четыре случая «флуроны» — одновременного заражения гриппом и COVID-19.