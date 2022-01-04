Москва, , 14:41 — REGNUM В случае приказа о нападении на Крым или Донбасс президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Шеремет.

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«Если (президент Украины — ред.) Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — международный трибунал», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, американский лидер заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ России в случае её вторжения на территорию республики.

В своем новогоднем обращении к гражданам Зеленский затронул вопрос Крыма и Донбасса. Он назвал главной болью и целью в 2022 году — окончание войны на востоке страны.

Между тем НАТО созывает 7 января внеочередное заседание из-за наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

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