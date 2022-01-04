Брюссель, , 14:39 — REGNUM Внеочередное виртуальное заседание министров иностранных дел стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) состоится 7 января. Об этом 4 января сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску на своей странице в соцсети Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, Лунгеску уточнила, что на этой встрече главы МИД стран альянса обсудят ситуацию на границе России и Украины, а также другие вопросы безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) состоится 12 января.