Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM В период новогодних каникул в Ростовской области несут дежурство более тысячи аварийных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 января.

Аварийные службы на месте разлива Яузы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сформированы 1043 ремонтно-восстановительные бригады, в составе которых более 4 тыс. рабочих и свыше 1 тыс. единиц коммунальной техники. На случай аварий на сетях электроснабжения подготовлено 572 группы.

«Необходима быстрая реакция на различные инциденты, которые могут возникать. Каждая служба на уровне муниципальных, специализированных организаций должна максимально быстро реагировать на запросы людей», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Диспетчеры службы министерства ЖКХ Ростовской области принимают жалобы в круглосуточном режиме, проводится мониторинг нештатных ситуаций.