Саратов, , 14:32 — REGNUM В Саратове будет временно прекращено движение на участке улицы Шелковичная для уборки снега. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По данным мэрии, 4 января в 20:00 будет перекрыта улица Шелковичная из-за работ по расчистке снега. Речь идёт об участке от улицы Рахова до улицы Астраханская.

Муниципальные власти ссылаются на то, что к работе будет привлечена тяжёлая техника, поэтому проезжую часть «максимально» освободят от припаркованного транспорта. И просят саратовцев заранее продумать маршрут пути и места для парковки автомобилей.

«Для обеспечения качественных работ будут работать эвакуаторы», — предупреждают чиновники.

4 января глава Саратова Максим Исаев написал на своей странице в «Инстаграме», что из-за прошедшего снегопада коммунальные службы для уборки территорий задействовали более 200 единиц техники, за сутки вывезено свыше 6 тыс. кубометров снега, израсходовано 500 тонн противогололедных материалов.

«Уважаемые саратовцы, не бросайте свой личный автотранспорт у обочин, он мешает работе служб по благоустройству», — попросил жителей руководитель города.