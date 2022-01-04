Москва, 4 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение», разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Борисом Обносовым обсудил обновление конструкторских кадров в корпорации. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы в последнее время, даже не то чтобы в последнее время, в последнее десятилетие, наверное, 15 лет, уделяем, во-первых, очень серьёзное внимание вопросу подготовки, начиная не только со студентов, но и со школы. У нас каждое предприятие шефствует в своём городе над рядом школ, гимназий», — сказал Обносов в ответ на соответствующий вопрос российского лидера.

Также он уточнил, что у корпорации очень мощная кафедра в МАИ, где готовят студентов по необходимому ей профилю, и добавил, что у предприятия есть целый факультет в Реутове от МГТУ и кафедры МГТУ.

«Каждое финальное предприятие, будь то Пермь, будь то Омск, будь то Оренбург, содержит свои кафедры в тех университетах или институтах, которые находятся в том или ином регионе», — пояснил Обносов.

«Это позволило нам существенно обновить конструкторские кадры. И я должен сказать, что ребята, в последнее особенно, наверное, пятилетие, отдают предпочтение (на мой взгляд, потому что я тоже иногда преподаю) именно специальности конструктора», — также добавил глава «Тактического ракетного вооружения».

При этом Обносов отметил, что это было наиболее слабое место, так как в 1990-е годы образовался достаточно большой зазор между работавшими в корпорации ранее и ушедшими из нее за время перестройки.

«На сегодняшний момент, конечно, люди хотят, могут, самое главное, и у нас ещё есть у кого учиться, потому что мы очень поддерживаем семейные традиции», — добавил глава корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Борис Обносовполучил звание Героя России.