Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Прокуратура Ростовской области начала проверку после смертельного ДТП, случившегося в Миллеровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 4 января.

Прокуратура Ysia.ru

К месту происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов. Прокурорская проверка коснётся соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Вместе с тем взят взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной полицией.

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ИА REGNUM сообщало, что авария случилось утром на автодороге Миллерово — станица Мальчевская. На трассе столкнулись легковой автомобиль и молоковоз. В результате погибли четыре человека.

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