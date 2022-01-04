Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области начала проверку после смертельного ДТП, случившегося в Миллеровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 4 января.

Ysia.ru Прокуратура

К месту происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов. Прокурорская проверка коснётся соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Вместе с тем взят взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной полицией.

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ИА REGNUM сообщало, что авария случилось утром на автодороге Миллерово — станица Мальчевская. На трассе столкнулись легковой автомобиль и молоковоз. В результате погибли четыре человека.