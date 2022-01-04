Москва, , 14:24 — REGNUM С 1 января 2022 года по инициативе «Единой России» для подавляющего большинства автовладельцев техосмотр стал добровольным — соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин. Физическим лицам получать диагностическую карту потребуется при первичной постановке на учет или при смене собственника. И то в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Важно, что такой транспорт должен использоваться исключительно в личных целях. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Однако техосмотр остается обязательным для такси, коммерческого и пассажирского транспорта.

Введена уголовная ответственность для автомобилистов-лихачей, которые грубо и неоднократно нарушают правила дорожного движения — на ужесточении наказания настаивала «Единая Россия».

Максимальное наказание может составить три года лишения свободы. Срок грозит за агрессивное вождение: превышение допустимой скорости от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Также лихач может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей (или в размере зарплаты от двух до трех лет).

Дмитрий Вяткин отметил, что уровень смертности на дорогах России остается высоким. В числе самых распространенных нарушений ПДД с наиболее серьезными последствиями, которые происходят по вине водителя — это превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. По статистике, только за повторный выезд на встречку порядка шести тысяч человек ежегодно лишаются права управления транспортным средством.

«Чаще всего именно такие нарушения приводят к гибели людей. Новый закон позволит снизить эту печальную статистику», — уверен Дмитрий Вяткин.

Кроме того, в конце 2021 года в первом чтении депутаты Госдумы поддержали законопроект «Единой России», устанавливающий требования к автоматическим комплексам фотовидеофиксации нарушений — так называемым «треногам».

По словам Дмитрий Вяткина, главная функция, которую должны выполнять камеры — это профилактика правонарушений на дорогах и спасение человеческих жизней, а не сбор денег с автовладельцев.

«Справедливое возмущение автовладельцев вызывает тот факт, что камеры зачастую устанавливают некорректно — сразу перед знаками скоростного режима, а порой и вовсе прячут в кустах. Инициатива «Единой России» как раз позволит защитить водителей и навести порядок при расстановке камер на дорогах», — отметил он.

Дмитрий Вяткин подчеркнул, что данные с камер фото‑ и видеофиксации не будут учитываться при привлечении к уголовной ответственности или решении вопроса о лишении водительских прав.

«То есть только если водителя поймали непосредственно сами сотрудники. Почему это делается? Во-первых, нарушения, которые выявлены с помощью фото — видеокамер, распространяются только на собственника транспортного средство, а кто при этом был за рулем, установить зачастую достаточно сложно. Второе — пока не урегулирован вопрос требований к техническим параметрам и правилам установки камер. Речь не только о треногах, но и о стационарных камерах, которые устанавливаются на движущихся транспортных средствах. Есть же патрулирование, в том числе и скрытое. Действующий ГОСТ носит рекомендательный характер. Мы хотим, чтобы Правительство своим постановлением определило правило установки таких камер и требования к их техническому состоянию», — разъяснил депутат.

В тех случаях, когда средства фото — видеофиксации установлены с нарушением правил, граждан (или юридическое лицо) будут освобождать от административной ответственности. Планируется, что окончательно документ примут в весеннюю сессию.

Дмитрий Вяткин рассказал также, что в январе депутаты фракции «Единой России» рассмотрят еще ряд мер, направленных на борьбу с самыми злостными нарушителями — по оценкам экспертов, их меньше половины процента от общего числа водителей.

«Должны быть меры и административного, и организационного характера, в том числе и по части фото — видеофиксации, и по части новых подходов к накоплению определенного количества нарушений, и суммы неуплаченных штрафов, которые бы позволяли применить более жесткие меры. В частности, не только лишение права управления транспортным средством», — заключил парламентарий.