Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловались на некачественную уборку улиц. В частности, неудобства горожанам доставляют обледеневшие тротуары. Так, к примеру, в парке на улице Тружеников обледенели все дорожки.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег и лёд на улицах Петербурга

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«Спасибо ответственным лицам за каток во всём парке. Интересно, сколько денег было выделено на уборку снега в парках?» — задался вопросом подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM сообщало, что сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко ранее доложил донскому губернатору Василию Голубеву о том, что все службы в Ростове-на-Дону работают в период новогодних праздников в штатном режиме. Ситуация в городе находится под контролем.