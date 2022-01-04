Москва, , 14:20 — REGNUM Наиболее активно разработка технологий мобильной связи шестого поколения (6G) ведётся в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Об этом рассказал руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев 4 января РИА Новости.

5G China Telecom

Лаконцев заявил, что в мире уже началась технологическая гонка за патентными активами в сфере связи 6G. Он добавил, что единый стандарт этой связи будет составляться в 2025 году.

К этому времени США, Южная Корея, Япония, Китай и Евросоюз планируют получить двухзначные доли в ключевых патентах. Позже к странам-лидерам в этой сфере может присоединиться Индия.

Эксперт отметил, что за 2021 год число сетей пятого поколения во всём мире выросло на 40%. Пользовательская база технологий связи 65 возросла в 2,4 раза. Лаконцев предположил, что стремительный рост распространённости связи 5G продолжится в 2022 году.

Он объяснил, что при достижении стабильной скорости 100 Мбит/сек в мобильной сети люди могут начать отказываться от домашнего фиксированного широкополосного доступа к интернету. Поэтому фиксированный беспроводной доступ (FWA) станет популярным продуктом в 2022 году. Эксперт ожидает, что в 2022 году число пользователей 5G FWA удвоится, а к 2024 году — вырастет в 10 раз.

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