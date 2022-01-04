Рига, , 14:20 — REGNUM Многолетние планы по строительству транспортной коммуникации «Северного коридора» в столице Латвии так и останутся планами. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на председателя правления Рижского Свободного порта и депутата Рижской думы Виестурса Зепса.

Тоннель

По его словам, решено отказаться от самой дорогой и амбициозной части «Северного коридора» — переправы через реку Даугаву. Рассматривались два варианта — в виде высокого моста или туннеля, который проходил бы под дном Даугавы.

Моста в планах проекта больше нет, заявил он и добавил: «Туннеля, думаю, тоже не будет. Мы анализировали, что по Даугаве мог бы курсировать паром, который перевозил бы машины».

«Северный коридор» — масштабный и амбициозный транспортный проект, который, по замыслу городских властей Риги, должен принять на себя до 70% от транзитной загрузки. В ценах 2009 года приблизительная стоимость его строительства оценивалась в 1 млрд евро.