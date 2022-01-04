Саратов, , 14:18 — REGNUM В Саратовской области выясняют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, в которой травмы получили три человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 3 января в Советском районе, где на участке федеральной дороги столкнулись легковой автомобиль и автобус. По предварительным данным надзорного ведомства, водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус «Форд Транзит».

По информации прокуратуры, на момент происшествия в салоне пассажирского транспорта находились 17 человек. Отмечается, что в результате аварии госпитализированы с различными травмами водитель и три пассажира легковушки, в том числе несовершеннолетний.

Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ДТП с участием автобуса произошло в Саратовской области 23 декабря 2021 года. В Балашове при столкновении пассажирского транспорта и легковушки пострадали пять человек.

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