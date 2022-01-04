Хабаровск, 4 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия, сообщили 4 января в пресс-службе МЧС.

stafichukanatoly Льдина

Уточняется, что судно находится в Охотском море рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае примерно в 20 километрах от берега. Сигнал подан в 13:10 по московскому времени для эвакуации экипажа. Причина — угроза повреждения корпуса в результате воздействия льда.

Экипаж судна «Григорий Ловцов» состоит из восьми человек, пострадавших нет.