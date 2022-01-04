Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Президент Моладвии Майя Санду считает, что Национальный орган неподкупности (НОН) не имеет права давать оценку действиям председателя Конституционного суда (КС) Доминики Маноле.

Майя Санду European People's Party

Он прокомментировала заявление НОН о том, что в действиях главы КС были признаки конфликта интересов, когда Маноле участвовала в рассмотрении постановления парламента, которое касалось её лично.

«Насколько я понимаю, я не являюсь специалистом в данной области, но это заключение НОН является незаконным, и я надеюсь, что юристы, люди с опытом и знаниями в этой области объяснят больше по этому вопросу», — заявила Санду соцсети Facebook.

Напомним, Конституционный суд Молдавии в апреле 2021 года принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС. Конституционный суд под руководством Маноле признал решение депутатов неконституционным.

Читайте ранее в этом сюжете: Председателя КС Молдавии заподозрили в «конфликте интересов»