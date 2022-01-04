Президент Молдавии вступилась за главу Конституционного суда
Кишинёв, 4 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Президент Моладвии Майя Санду считает, что Национальный орган неподкупности (НОН) не имеет права давать оценку действиям председателя Конституционного суда (КС) Доминики Маноле.
Он прокомментировала заявление НОН о том, что в действиях главы КС были признаки конфликта интересов, когда Маноле участвовала в рассмотрении постановления парламента, которое касалось её лично.
«Насколько я понимаю, я не являюсь специалистом в данной области, но это заключение НОН является незаконным, и я надеюсь, что юристы, люди с опытом и знаниями в этой области объяснят больше по этому вопросу», — заявила Санду соцсети Facebook.
Напомним, Конституционный суд Молдавии в апреле 2021 года принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС. Конституционный суд под руководством Маноле признал решение депутатов неконституционным.