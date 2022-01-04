Хабаровск, , 14:16 — REGNUM Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в акватории Охотского моря. Это связано с угрозой повреждения корпуса льдами. Об этом 4 января РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Поступил сигнал бедствия с судна «Григорий Ловцов» для эвакуации экипажа», — отметил он.

Судно находится в районе Шантарских островов. По предварительным данным, есть угроза повреждения корпуса судна.

В готовность к вылету в район ЧП в Хабаровске приведут вертолет Ми-8.