Элиста, 4 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Калмыкии удалось стабилизировать ситуацию с перебоями электричества. Проблему частых аварий в Элисте обсудили на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Калмыкии, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Без света

В настоящее время в филиалеПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго» введён особый режим работы. В ликвидации аварийных ситуаций задействованы необходимые силы и средства калмыцкого филиала.

В настоящее время ситуация с электроснабжением в Калмыкии стабилизирована. Аварийные бригады работают по отдельным заявкам от потребителей.