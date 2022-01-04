Москва, , 14:11 — REGNUM Страна, которая отвергнет новую промышленную революцию, будет через 20 лет выглядеть примерно так, как выглядела бы сейчас без интернета. Такое мнение в Facebook высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Обсуждая книгу «Как избежать климатической катастрофы» (автор — Билл Гейтс), Чубайс заявил, что «разворачивающаяся промышленная революция («энергопереход») сопоставима в новейшей истории, пожалуй, только с информационной революцией, которую мы пережили».

По его словам, его давно интересовало мнение Гейтса, «ключевого отца-основателя» этой революции. Ранее Чубайс назвал важнейшим достижением РФ в 2021 г. определение целей энергетического перехода.