Киев, , 14:08 — REGNUM Российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа через территорию Украину до почти двухлетнего минимума — 52,5 млн кубометров в сутки. Об этом 4 января сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

«3 января 2022 года транзит природного газа из РФ сократился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных суммах 109,6 млн куб. м днем. Сегодня, 4 января, ожидается продолжение падения транзита, поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 млн куб. м днем», — написал он в своем сообщении.

При этом Макогон указал, что этот показатель будет наиболее низким с конца января 2020 года и добавил, что Газпром не уточняет причины сокращения транзита.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что воровство Киевом российского голубого топлива приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины.