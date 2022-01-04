4 января 2022 | Время чтения 9 мин

Олег Айрапетов, , 17:05 — REGNUM 6 декабря 1917 года Финляндия была объявлена независимой республикой. Уже 31 декабря ленинское правительство признало эту независимость. Почти сразу же, уже в январе 1918 года, в Финляндии началась собственная гражданская война. Промышленный юг поддерживал красных, аграрный по преимуществу север — белых. Здесь образовалось правительство ярого националиста Пера Эвинда Свинхувуда. Советская Россия оказала помощь своим собратьям по классу оружием, но белые оказались на более высоком организационном уровне. Еще во время Первой мировой войны финны-добровольцы отправлялись в Германию, чтобы воевать на её стороне. Они составили 27-й егерский батальон. Егеря по призыву Свинхувуда стали возвращаться домой. 18 февраля 1918 года прибыли первые их части, к 25 февраля их насчитывалось около 1 тыс. чел. Тогда же прибыла и первая партия шведских офицеров — около 28 чел. Добровольцы начали формирование отряда, который затем вырос до отдельной бригады. Но в целом белая армия, командовать которой поручили генерал-лейтенанту русской службы Карлу-Густаву-Эмилю Маннергейму, была немногочисленной. Поначалу в её рядах числилось не более 3 тыс. чел., которые к тому же были плохо вооружены.

Бойцы Охранного корпуса в Хельсинки. 1918г

Финские левые социал-демократы не уделили достаточно внимания этой опасности и слишком увлеклись парламентской борьбой и выборами. Демократические институты работали на них, но только до тех пор, пока противная сторона не прибегла к насилию. Добровольческие отряды финской Красной армии были плохо обучены, офицерских кадров практически не было, а унтер-офицерские были крайне редки — они закономерно не смогли выстоять против удара местных белых, поддержанных немецкими ветеранами. 1 марта 1918 года РСФСР полностью признала провозглашенную Финляндскую Социалистическую Рабочую республику и уступила в её пользу всё государственное имущество России, находившееся на территории Финляндии. Кроме того, ленинское правительство согласилось с требованием коллег из Гельсингфорса о передаче Финляндии выхода к Ледовитому океану в районе полуострова Рыбачий Нос (Ст.15), а те, в свою очередь, передавали России форт «Ино» на побережье Финского залива, а также прилегающие к нему территории и обеспечивали свободный транзит к этому форту (Ст.16).

Декларация независимости Финляндии (сс) Senate of Finland

Опорой финляндской Красной армии стали отряды рабочей Красной гвардии, которые начали формироваться после Февральской революции 1917 года. Рабочие, приходившие в отряды красногвардейцев, поначалу попросту не умели даже зарядить винтовку. Успешно действовать против опытных и слаженных соединений они не могли. В созданной Красной армии числилось около 100 тыс. чел. В стране находилось около 120 тыс. русских солдат и 70 тыс. моряков, в Гельсингфорсе стоял Балтийский флот. Однако русские части уже утратили дисциплину и были небоеспособными. Многие из них не имели полного комплекта, они плохо снабжались продовольствием, испытывали проблемы с обеспечением обмундированием. Солдаты и матросы рвались домой, но часть из них готова была добровольно поддержать финляндских революционеров. До прихода немцев белые не могли похвастаться успехами, несмотря на значительную помощь со стороны Швеции, присылавшей оружие, медикаменты, предоставлявшей пять госпиталей и данные разведки. Офицеры шведской армии помогали строить армию буржуазного правительства. Кроме офицеров Генерального штаба, шведы сформировали добровольческую бригаду численностью до 1 тыс. чел. На положение дел самое мощное влияние оказывало наступление германских войск на разваливавшемся русском фронте.

По условиям Брестского мира, советское правительство обязалось вывести из Финляндии военные части и корабли. Москва могла помочь красным финнам оружием и боеприпасами, командование Красной армией было поручено бывшему начальнику 106-й пехотной дивизии полковнику М. С. Свечникову. Организовать эвакуацию из Гельсингфорса по морю было непросто. Ледовая обстановка в Финском заливе была чрезвычайно сложной, торосы достигали высоты до пяти метров. Тем не менее 12 марта в море вышло 7 лучших кораблей Балтийского флота — это были 4 линкора дредноутного типа и 3 тяжелых крейсера. Сопровождаемые ледоколами «Ермак» и «Волынец», они смогли достичь Кронштадта только на шестые сутки. Даже мощных машин и корпусов дредноутов типа «Севастополь» было недостаточно для прорыва. При малейшей остановке корпуса кораблей вмерзали в лед. За 5 дней корабли прошли 180 миль. В Гельсингфорсе тем временем белые финны захватили и угнали в Ревель два мощных ледокола — «Сармо» и «Волынец». Положение резко усложнилось. 20 марта 1918 г. был отдан приказ по ускорению перевода в Кронштадт всех судов, способных двигаться по льду и сохранению кораблей, портового и крепостного имуществ и подготовки его к эвакуации.

Гражданская война в Финляндии. 1918г

В конце февраля 1918 года немецкий ледокол Hindenburg погиб на русских минных заграждениях при попытке провести группу кораблей из Данцига к Аландам. Лед на некоторое время остановил открытое вмешательство Берлина в гражданскую войну в Финляндии. 3 апреля 1918 года германская эскадра начала высадку десанта на Ханко. Проход немецких кораблей обеспечивал один из захваченных в Гельсингфорсе ледоколов. Намерения немцев относительно Балтийского флота после высадки десанта поначалу были неясны, но вскоре они потребовали оставить корабли в Гельсингфорсе с минимальным экипажем на борту (30 — на дредноут, 20 — на крейсер, 10 — на эсминец типа «Новик», 30 — на все подводные лодки и т. п.). По мере успехов немцев постоянно росли аппетиты финских белых относительно флота.

Никто уже не сомневался — корабли нужно уводить. Старались эвакуировать всё, что только можно, в том числе и торговые суда. Днем и ночью шла погрузка угля и флотского имущества. Стоявшие на рейде Свеаборг 7 британских подводных лодок и 3 парохода были взорваны их экипажами. 15−22 апреля в Кронштадт пришел последний караван из Гельсингфорса. На последнем этапе флот уходил под угрозой занятия его базы немцами. Всего было выведено 211 кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 54 эсминца и миноносца, 15 сторожевых кораблей, 7 ледоколов, 45 транспортов и т. д. На судах вывозилось имущество флота, но многое пришлось оставить. В Гельсингфорсе осталось 10 судов под флагом Красного Креста, 38 — под военным и 38 — под коммерческим флагом. Часть этих кораблей после захвата Гельсингфорса немцами была отпущена ими в Кронштадт в мае 1918 г. Ценность оставленных судов и портовых сооружений, складов с углем и т. п. в довоенных ценах составила 50 млн руб. золотом. Командовавший Балтийским флотом во время похода бывший капитан 1-го ранга А. М. Щастный вскоре после прибытия в Кронштадт был арестован по распоряжению Троцкого. Нарком обвинил командующего в заговоре: «Щастный настойчиво и неуклонно углублял пропасть между флотом и советской властью. Сея панику, он неизменно выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя. Авангард заговора — офицерство минной дивизии — открыто выдвинуло лозунг «диктатуры балтийского флота». Это была определенная политическая игра — большая игра с целью захвата власти». 21 июня 1918 года Щастный был расстрелян.

Появление 10-тысячной германской Балтийской дивизии в тылу войск красных финнов резко изменило расклад сил.

«Моральное впечатление, произведенное немецкой интервенцией, было огромно, — вспоминал Свечников. — Последняя буквально парализовала действия правительства, не говоря уже о массах, у которых после большого подъема, небывалого еще в истории рабочего движения, наступила пора нервозности, неуверенности в своих успехах, и навлекала панику».

Немецкими войсками командовал генерал граф Рюдегер фон дер Гольц. Вместе с немецкой Балтийской дивизией и шведами егеря начали формировать ядро кадров армии «белых финнов». В течение нескольких месяцев они создали 30-тысячную армию, в составе которой было около 1700 офицеров. К концу войны армия белых финнов достигла уже около 70 тыс. чел. По свидетельству командовавшего ей Маннергейма, «красные сражались героически и упорно…», но недостаток организации и внешняя поддержка обеспечили победу их противников.

Бывший бойцом Красной гвардии будущий полковник РККА Тойво Вяхя вспоминал об этих днях: «…Не хватало умения, не было единого командования, и уже не оставалось времени, чтобы его организовать». В ночь с 22 на 23 апреля 1918 года красное правительство переехало в Выборг. Вместе с красногвардейцами отходили жены, дети — это был настоящий исход. Под Выборгом отступавшие попали в окружение. 24 апреля белофинские части подошли к форту «Ино» и потребовали его сдачи. Форт был блокирован, было принято решение взорвать его. Форт был хорошо укреплен, в том числе он имел и подготовленный сухопутный фронт обороны, но состояние гарнизона исключало возможность удержания этой стратегической позиции, контролировавшей вход в Финский залив.

Советские пограничные войска в Забайкалье. Тойво Вяхя посередине

29 апреля белые взяли Выборг, последнюю опору красных на юге Финляндии, и устроили в городе страшную резню. Было убито около 4 тыс. чел. — это были пленные красногвардейцы и «русские», то есть все славянские жители города.

«Русская кровь, — вспоминал участник боев с белыми Тууре Лехен, — нужна была белогвардейской буржуазии для того, чтобы показать мобилизованным в ряды белой армии крестьянам, что белые творят «национальное» дело».

Тууре Лехен

1 мая 1918 г. с «Ино» начали вывозить ценное имущество, начались работы по минированию. 14 мая было вывезено всё, что в этих условиях поддавалось эвакуации, форт покинули остатки его гарнизона. 14 мая ввиду постоянно увеличившейся угрозы захвата «Ино», он был взорван комендантом Кронштадта бывшим ген. от инф. Л. К. Артамоновым. В 23:30 было взорвано 5 тонн взрывчатки, вслед за этим взорвались оставленные запасы пороха и боеприпасов. Всю ночь форт фонтанировал огнем, и к утру 15 мая на его месте остались руины. Часть тяжелой артиллерии, несмотря на это, осталась невредимой.

15 мая сдались последние отряды финской Красной армии, остававшиеся в стране, до 10 тыс. бойцов сумело прорваться в Россию. В ходе войны погибло около 7 тыс. чел., казнено — около 10 тыс. чел., уничтожено в концентрационных лагерях — около 12 тыс. пленных финских красногвардейцев. Из 30 тыс. жертв этой войны около 25 тыс. были красными. Победа над ними была во многом обеспечена поддержкой Германии. За три недели боев немцы потеряли около 1,1 тыс. чел. убитыми и ранеными и поставили под контроль Финляндию. 16 мая 1918 года белофинские и германские войска торжественно провели парады в Гельсингфорсе. Правительство Свинхувуда, объявленного регентом Финляндской монархии, пригласило на вакантный престол германского принца — герцога Фридриха Карла Гессен-Кассельского. Впрочем, это было уже не важно. В ноябре 1918 года в Германии началась революция, и финские власти переориентировались на победителей. Немецкие войска покинули страну в конце 1918 года.