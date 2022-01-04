Таллин, , 14:01 — REGNUM В городе Пярну (западная Эстония) установили интеллектуальные урны WasteMate со встроенным прессом. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee.

Урны Publicdomainpictures.net

Цель эксперимента — выяснить, насколько такой вариант подходит для горожан и публичного пространства. Внутри металлического и защищенного от вандалов корпуса расположен пластиковый контейнер на 120 или 240 литров с вмонтированным прессом. Пресс сжимает отходы, благодаря чему в урне помещается в 5−8 раз больше мусора, чем обычно.

Веб-платформа CleanCityManager подает сигнал, когда урну следует опустошить или в ней садится работающий на солнечных панелях аккумулятор. Предполагается, что это позволит сэкономить на вывозе мусора, а также снизит выбросы углекислого газа.

В Пярну урны будут тестировать до конца января нынешнего года. Пярнуская мэрия сможет принять решение о постоянном использовании урн по итогам пробной эксплуатации.