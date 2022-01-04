4 января 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:15 — REGNUM Летом прошлого года с подачи американцев в мировых СМИ была взорвана информационная «бомба» — Китай создает в провинции Ганьсу новый позиционный район ракетных войск стратегического назначения, в котором будут размещены 119 шахт пусковых установок.

Баллистические ракеты Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета Washington Post со ссылкой на американских экспертов сообщала, что КНР начала строительство более 100 пусковых шахт для МБР у Юймэня в провинции Ганьсу. Затем газета New York Times написала, что Китай начал строить 110 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет на территории в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вслед за этим Washington Times утверждала о третьей площадке, предположительно, на западе КНР, где будет размещено более 100 новых ракет «Дунфэн-41». По данным газеты, в отчетах разведки сделан вывод о строительстве ракетных шахт на основе спутниковых снимков, сделанных в 2021 году.

«Анализируя» снимки со спутников, американские «специалисты» утверждали, что в южной и восточной части будущего района замечено несколько площадок, характерный вид которых указывает на строительство шахтных установок. На них используются быстровозводимые купольные укрытия размером около 50×70 м, позволяющие защитить стройку от наблюдения и природных явлений. Считается, что их убирают уже после завершения всех строительных и монтажных работ.

Китайская ракета «Дунфэн-21» IceUnshattered

Веря таким «выводам», официальные лица в США делали заявления о том, что на создаваемых трех ракетных базах китайцы в общей сложности разместят от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности. Американцам почему-то и в голову не пришло, что абсурдно столь концентрированно на ограниченном участке натыкать «квадратно-гнездовым» способом более сотни ракетных шахт, делая их легкопоражаемой противником целью.

Хотя испуг был немал, нашлись «аналитики», которые стали успокаивать правительства и военных в США, Японии и других странах тем, что эти «шахты с баллистическими ракетами» создаются в северо-западных и западных районах Китая, и не исключено, что направлены… против России. Если это действительно так, то Запад должен-де не переживать, а радоваться сообщению о массовом строительстве в Китае ракетных шахт. Ибо это отвечает его интересам по внесению противоречий, а желательно и враждебности между Китаем и Россией.

Сегодня на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун не без иронии прокомментировал выкладки американских аналитиков и стратегов, заявив, что они со всей своей космической техникой приняли за шахты для запуска ракет обычные «ветряки», то есть ветряные генераторы.

«Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то, что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках», — заявил дипломат.

Об этом же сообщал китайский официоз — газета «Жэньминь жибао», которая со ссылкой на военных экспертов КНР пояснила, что американские аналитики ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для межконтинентальных баллистических ракет. Китайские эксперты пояснили, что ракеты «Дунфэн-41» запускаются с помощью мобильной пусковой установки, а не из шахты с помощью стационарной пусковой установки.

Китайская межконтинентальная ядерная баллистическая ракета «Дунфэн-41» Цитата из видео «DF-41» на YouTube

И еще. В своем стремлении поссорить Москву и Пекин, внести между ними недоверие и подозрительность, западные СМИ стали переходить грань, отделяющую информацию, пусть недостаточно проверенную, предположительную от злостной лжи и диффамации. Чего стоят, например, опубликованные на днях в солидном японском издании Nikkei Asia выдумки о том, что-де российские военные тайно отрабатывают на учениях и в штабах будущие военные действия против Китая. Автор этой «утки» Хироюки Акита убеждает японцев: «Россия, должно быть, чувствует себя не совсем уютно. Один военный эксперт говорит, что российские военные никогда не прекращают учений и военных игр, имеющих целью подготовку к возможному конфликту с Китаем». И добавляет, что «два соседа… имели кровавый пограничный конфликт в 1969 году; их партнерство основано не на дружбе или доверии, а на общем антагонизме по отношению к США».

Кстати, опубликовавшее подобное издание входит в медиакорпорацию японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун», а корреспондент одноименной газеты аккредитован в нашей стране и пользуется предоставляемыми МИД РФ привилегиями и удобствами.