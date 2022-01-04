Ростов-на-Дону, 4 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Горы грязного снега обнаружили жители микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону. О находке очевидцы сообщили в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Куда коммунальные службы города должны были вывозить убранный с улиц снег? Ну уж точно не на территорию бывшей воинской части за «Военвед Сити», — уверен подписчик паблика «Ростов Главный».

Ранее на сугробы из грязного снега пожаловались жители микрорайона Александровка. По мнению ростовчан, снег необходимо вывозить за черту города.