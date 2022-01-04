Пенза, 4 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого найдено в сгоревшей машине. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

В ходе первоначальных мероприятий ведомством установлено, что утром 2 января на обочине дороги в одном из сёл Каменского района в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. В управлении полагают, что он уехал из дома 2 января около 03:00.

«На теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — говорится в сообщении.

Следственное управление СКР устанавливает обстоятельства возгорания автомашины и смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в первые дни нового 2022 года произошло два пожара, в каждом из которых погибли по два человека. По данным фактам правоохранители проводят проверку.

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