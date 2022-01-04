Кишинёв, 4 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Цены на топливо в Молдавии длительное время постоянно росли, а в январе еще резко поднялись. Об этом 4 января заявил в видеообращении в Facebook лидер оппозиционной партии «ШОР» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

Политики выступил с критикой в адрес правящей партии «Дейтвие и солидарность» (ПДС) и Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), в котором объяснили подорожание топлива увеличением акцизных сборов.

«Вы знаете, почему ПДС повысила акцизы? Потому что хочет больше денег в бюджет. Но это каким же безмозглым надо быть, чтобы ждать, что нефтяные компании будут платить из своей прибыли за повышенные акцизы», — написал Шор.

Он отметил, что поставщики тяжесть от новых сборов переложили на покупателей, которым теперь приходится больше платить за топливо. По мнению Шора, в скором времени в Молдавии резко вырастут темпы инфляции. Политик считает, что страну весной ожидает «коллапс». Он призвал принять срочные меры поддержки экономики.

Напомним, с 4 января в Молдавии НАРЭ установило новые предельные цены на топливо для автомобилей. 95-й бензин повышается сразу на 60 банов (примерно, на 2,5 руб.), до 21,30 лея (около 90) за литр. Цена на дизтопливо поднята на 31 бан и составит 17,73 лея за литр.