Волгодонск, Ростовская область, 4 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Ростовская АЭС приняла участие в модернизации реанимационного отделения ковидного госпиталя в Волгодонске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Admoblkaluga.ru Госпиталь в Калуге для ковидных больных сможет принять до 450 пациентов

На обновление кислородной линии было выделено 2 млн рублей. Средства позволили установить новые медные кислородные трубы, выполнить разводку магистрали по палатам, смонтировать 23 точки разбора кислорода.

«В госпитале постоянно проводятся работы, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи больным с COVID-19, в том числе ремонт и модернизация сетей электро-, кислородоснабжения. Новая магистраль позволит повысить качество оказания медицинской помощи», — отметил главный врач городской больницы №1 Волгодонска Владимир Бачинский.

Ковидный госпиталь рассчитан на приём 150 пациентов. За весь период эпидемии лечение в его стенах получили почти 4 тыс. человек.