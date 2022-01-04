Онколог назвал три золотых правила профилактики рака
Москва, 4 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Врач-онколог Арсен Расулов назвал три золотых правила, которые должен соблюдать человек для профилактики онкологических заболеваний. Об этом пишет «Российская газета».
Он посоветовал прежде всего отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Так, курение увеличивает риск возникновения рака легкого (развивается у каждого пятого курильщика). А злоупотребление спиртным повышает риск возникновения рака печени, толстой кишки, пищевода, желудка. В крайнем случае можно выпить сухое или полусухое вино, т.к. это естественный продукт. При этом самыми опасными считаются коктейли, а также винные напитки.
Не стоит забывать и о рационе. Эксперты доказали, что постоянное употребление слишком горячих, острых, копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника. Также рекомендуется реже употреблять красное мясо — чередовать его с мясом птицы и рыбой.
Также длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы.