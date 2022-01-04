Москва, 4 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Врач-онколог Арсен Расулов назвал три золотых правила, которые должен соблюдать человек для профилактики онкологических заболеваний. Об этом пишет «Российская газета».

skeeze Здоровая семья

Он посоветовал прежде всего отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Так, курение увеличивает риск возникновения рака легкого (развивается у каждого пятого курильщика). А злоупотребление спиртным повышает риск возникновения рака печени, толстой кишки, пищевода, желудка. В крайнем случае можно выпить сухое или полусухое вино, т.к. это естественный продукт. При этом самыми опасными считаются коктейли, а также винные напитки.

Не стоит забывать и о рационе. Эксперты доказали, что постоянное употребление слишком горячих, острых, копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника. Также рекомендуется реже употреблять красное мясо — чередовать его с мясом птицы и рыбой.

Также длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы.