Берн, 4 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса IHU, который ранее был выявлен во Франции, внимательно отслеживает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 4 января сообщил на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — сказал он.

Также эксперт ВОЗ уточнил, что организация продолжит отслеживание развития этой разновидности SARS-CoV-2, включая возможность распространения таковой в других странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции с 46 мутациями вирусного генома был обнаружен исследователями на юге Франции.