Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге госпитализировали 250 пациентов с диагнозом COVID-19, это на 31 человека больше, чем в предыдущие сутки. Об этом 4 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Аппарат КТ Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ковидных больницах Петербурга находятся на лечении 5334 человека (-57 к уровню предыдущих суток). За 3 января 2022 года из больниц выписали по выздоровлению 100 пациентов (+80). В реанимационных палатах коронавирусных стационаров Петербурга находятся 583 пациента (-26). К аппаратам ИВЛ подключено 328 пациентов (-17).

В Петербурге для больных с COVID-19 развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 54,61% от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 20 409 пациентов (-309). На карантине находятся 1425 человек (-329), в обсерваторе «Балтиец» нет ни одного человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,88 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1297 новых случаев коронавируса (-44), выздоровели 1223 человека из числа ранее заболевших (+505), скончались 63 человека (+8).

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