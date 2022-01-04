Ньюкасл, Великобритания, , 13:46 — REGNUM Иранский форвард санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом 4 января сообщает Daily Mail.

Сердар Азмун Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, к 27-летнему футболисту проявляет интерес команда «Ньюкасл», которая хочет перехватить игрока у «Лиона».

При этом ранее французская команда согласовала личный контракт с нападающим, однако не захотела выкупать игрока зимой, так как летом 2022 года форвард уйдет из «Зенита» на правах свободного агента. «Ньюкасл» хочет воспользоваться этой ситуацией и выкупить футболиста во время зимнего трансферного окна.

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл в составе «Занита» в 21 матче и отличился в них десятью забитыми мячами, а также четырьмя голевыми пасами. Его контракт с санкт-петербургской командой действует до конца нынешнего сезона.