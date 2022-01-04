Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Премьера кинокомикса «Морбиус» перенесена на 1 апреля 2022 года. Об этом сообщает портал The Wrap.

Морбиус Скриншот с YouTube

Ранее студия Sony Pictures планировала выпустить этот фильм в прокат 28 января. В компании приняли решение о переносе премьеры на фоне резкого роста скорости нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».

Съёмки фильма «Морбиус» режиссёра Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето в главной роли завершились ещё в июне 2019 года. Компания Sony неоднократно переносила премьеру фильма из-за пандемии COVID-19.

Кинокомикс «Морбиус» основан на комиксах Marvel про одноимённого персонажа. Фильм станет очередным проектом Sony во вселенной Человека-паука после «Веном 2» и «Человек-паук: Нет пути домой».

Последний из этих фильмов вышел в прокат 15 декабря 2021 года. Картина собрала в мировом прокате более $1,3 млрд, став самым кассовым фильмов в истории студии Sony Pictures.

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