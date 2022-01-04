Вашингтон, , 13:38 — REGNUM В 2022 году церемонию вручения «Грэмми» — музыкальной премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи, «скорее всего» отложат на несколько месяцев из-за распространения «Омикрона» (нового штамма коронавируса). Об этом 4 января пишет Billboard со ссылкой на организатора церемонии.

Щоу запланировано на 31 января в «Стейплз-центре» (Crypto.com Arena) в Лос-Анджелесе (США).

В 2021 г. «Грэмми» уже переносили — вместо 31 января церемония прошла 14 марта.