Рига, 4 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Больнице травматологии и ортопедии столицы Латвии существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, упав на скользких улицах. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка тротуара от льда

Служба неотложной медицинской помощи доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно. Сообщается, что ждать своей очереди в приемном отделении Рижской больницы травматологии и ортопедии приходится по несколько часов, потому что оно переполнено.

По словам главврача больницы Угиса Зариньша, число пациентов за последние два дня увеличилось в три раза. Только в воскресенье, 2 января, за помощью обратились более сотни пациентов. Переполнена и сама больница, пришлось даже отложить около десятка плановых операций — ради неотложных.

«Очень много переломов надо оперировать, другого метода лечения, к сожалению, нет. Переломы бедра, плеча, лучевой кости возле запястья, лодыжки — это типичные переломы при падении», — пояснил Угис Зариньш.

Причина — покрытые льдом тротуары столицы страны, когда после продолжительной оттепели температура опустилась ниже нуля. Домовладельцы пока не справляются с обязанностями по приведению в порядок прилегающей к их жилой недвижимости территории.